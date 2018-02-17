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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Болгария намерена увеличить военные взносы в поддержку миссии НАТО в Афганистане

CA-NEWS (KZ) - Министры обороны США Джеймс Мэттис и Болгарии Красимир Каракачанов обсудили ситуацию в Черном море, заявила по итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По данным РИА Новости, они встретились на полях министерской встречи членов НАТО.
В распространенном сообщении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили укрепление оборонного сотрудничества двух стран.

«Мэттис подчеркнул роль Болгарии в качестве крайне важного партнера в области безопасности в регионе Черного моря, где наблюдается рост угроз», - сказала Уайт.
По ее словам, Мэттис также поблагодарил Каракачанова за планы Болгарии увеличить военные взносы в поддержку миссии НАТО в Афганистане.

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