Трамп встретился с пострадавшими при стрельбе в школе Флориды

CA-NEWS (KZ) - Президент США Дональд Трамп встретился в госпитале с пострадавшими от стрельбы в школе города Паркленд, штата Флорида.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами 14 февраля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза, 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

Трамп заявил, что доктора проделали «невероятную работу», с чем он их и поздравил.

«Грустно, что подобное происходит», - сообщил Трамп, чьи слова приводят журналисты пула Белого дома.

Он отметил, что был впечатлен быстрой реакцией на инцидент служб оперативного реагирования. «Это невероятно», - сказал Трамп.