В Таджикистане планируют развивать придорожную туристическую инфраструктуру

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируют развивать придорожную туристическую инфраструктуру. Об этом журналистам сообщил глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода.

По его словам, запланировано строительство гостиницы «Дом охотников» в районе Ховалинг и строительство санатория в городе Нуреке, туристических комплексов в городе Вахдат и районе Шахристон.

«Также планируется приобрести двухэтажные и одноэтажные комфортабельные автобусы, будут строиться придорожные мотели и туалеты», - добавил Н.Абдугаффорзода.

По его данным, вдоль главных автомагистралей страны будут построены 45 туалетов.

«Строительство первичной придорожной туристической инфраструктуры состоит из двух этапов, предусматривающих строительство туалетов и мест отдыха туристов, где будут пункты быстрого питания, торговые центры, автостоянки», – уточнил глава ведомства.

По данным Комитета по развитию туризма, в 2017 году Таджикистан посетили 430 тыс. 922 иностранных туриста, что на 25% больше по сравнению с 2016 годом. До 2020 года, по словам Н.Абдугаффорзода, количество иностранных туристов планируется довести до 1 млн.

В качестве туристов, Таджикистан, в основном посещают граждане России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Украины, Узбекистана.