В Мексике упал вертолет с главой МВД и губернатором штата

CA-NEWS (CA) - Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

«Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле», - говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По данным портала Jornada, по предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.