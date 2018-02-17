В Таджикистане ввели госмонополию на Интернет

CA-NEWS (TJ) - Государственный интернет-провайдер «Таджиктелеком» будет единственным продавцом интернет-трафика провайдерам и сотовым компаниям страны, сообщают таджикские СМИ.

По их данным, раньше провайдеры могли сами выбирать, где покупать интернет – в Кыргызстане, Узбекистане или Китае. Теперь им запретили это делать.

В руководстве государственного интернет-провайдера считают, что никаких законов не нарушают и действуют только в соответствии с постановлением правительства «О создании Единого коммутационного центра связи». Через него должен идти весь трафик в стране.

Таджикские власти решили создать ЕКЦ в начале 2016 года для обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом. Центр обошелся бюджету страны в $50 млн и дал правительству и спецслужбам практически неограниченные возможности по контролю всех видов связи в стране. Спецслужбы могут напрямую прослушивать разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик и выборочно отключать компании и отдельных пользователей по собственному желанию. Однако о запрете провайдерам покупки трафика вне «Таджиктелекома» речи ранее не было.

Представители таджикских провайдеров и компаний мобильной связи отказываются комментировать ситуацию. Но говорят, что их поставили перед фактом и теперь ничего не изменишь.

Вместе с тем руководство мобильных компаний Таджикистана обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность решения. По их мнению, Единый коммутационный центр нужен именно для надзора и регулирования трафика, и это не означает, что государство, тем более член ВТО, имеет право монополизировать интернет.