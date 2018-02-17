РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Видео – Интервью Н.Назарбаева китайскому телеканалу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью китайскому телеканалу CCTV. Телеканал «Хабар 24» опубликовал запись.

В ходе беседы он ответил на вопросы о сотрудничестве Казахстана и Китая, а также двустороннего взаимодействия в рамках сопряжения программ «Нурлы жол» и «Один пояс, один путь».

Глава РК также рассказал о приоритетах Казахстана в Совете безопасности ООН и о своем видении дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, он отметил необходимость укрепления межгосударственного партнерства в сфере противодействия терроризму и поддержания стабильности в регионе.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×