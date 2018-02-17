Видео – Интервью Н.Назарбаева китайскому телеканалу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью китайскому телеканалу CCTV. Телеканал «Хабар 24» опубликовал запись.

В ходе беседы он ответил на вопросы о сотрудничестве Казахстана и Китая, а также двустороннего взаимодействия в рамках сопряжения программ «Нурлы жол» и «Один пояс, один путь».

Глава РК также рассказал о приоритетах Казахстана в Совете безопасности ООН и о своем видении дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, он отметил необходимость укрепления межгосударственного партнерства в сфере противодействия терроризму и поддержания стабильности в регионе.