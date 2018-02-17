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  17 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ш.Мирзиеев осмотрел градостроительные работы в Бухаре

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осмотрел градостроительные работы в Бухаре.

Как сообщают местные СМИ, в Бухарской области возведены новые дома, дороги, пункты торговли и обслуживания, учреждения культуры и спортивные комплексы. Идет строительство многоэтажного доступного жилья вдоль дороги, связывающей Бухару и Каган.

Глава республики побывал на строительном участке.

Работы, начатые в мае 2017 года, выполняются 27 подрядными организациями. После строительства 39 многоквартирных домов собственный дом обретут 1024 семьи. Дома планируется сдать в эксплуатацию в марте.

Здесь же состоялась презентация градостроительных проектов, которые будут осуществлены в Бухаре. В их числе проект реконструкции улицы И.Каримова. Он предусматривает строительству современных зданий, создание зеленых зон, мест отдыха и других объектов вдоль улицы.

Президент дал поручения по доработке проектов, соблюдению требований по качеству и срокам.

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