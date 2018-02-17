Турция в сирийском Африне нейтрализовала 1595 боевиков, - Генштаб

CA-NEWS (CA) - Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 1595 боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральный штаб Турции.

«С начала операции «Оливковая ветвь» нейтрализован 1595 членов террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ», - говорится в заявлении ведомства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.