Террористы-смертники напали на рынок в Нигерии, погибли 22 человека

CA-NEWS (CA) - Три террориста-смертника вечером 16 февраля напали на рынок в городе Кондюга в штате Борно (Нигерия), сообщает агентство Синьхуа.

По данным издания, они привели в действие взрывные устройство, в результате чего погибли 22 человека, еще 28 получили ранения.

По словам очевидца, в момент взрывов на рынке было много людей.