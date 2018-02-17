Террористы-смертники напали на рынок в Нигерии, погибли 22 человека
- Азия и мир, происшествия
- 16:04, 17 февраля 2018
- Просмотров: 2528
CA-NEWS (CA) - Три террориста-смертника вечером 16 февраля напали на рынок в городе Кондюга в штате Борно (Нигерия), сообщает агентство Синьхуа.
По данным издания, они привели в действие взрывные устройство, в результате чего погибли 22 человека, еще 28 получили ранения.
По словам очевидца, в момент взрывов на рынке было много людей.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь