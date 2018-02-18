МИД Казахстана подтвердил задержание депутата ЖК Д.Асылбека уулу на территории РК

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о задержании депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбека уулу («Кыргызстан») на территории РК, сообщает Tengrinews.kz.

По данным пресс-секретаря МИД РК Ануара Жайнакова, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана 16 февраля официально уведомил посольство Кыргызстана в Астане о задержании в РК граждан КР.

«Это было сделано в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, а также в соответствии с требованиями статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и Правилами об уведомлении дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств о задержаниях и содержании под стражей иностранцев», - рассказал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства РК.

«17 февраля 2018 года в адрес МИД Кыргызстана направлена ответная нота Министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбека уулу Дамирбека. Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан», - отметил А.Жайнаков.

29 человек задержаны в ходе специальной операции правоохранительных органов в Казахстане, среди них 2 гражданина Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, 15-16 февраля при координации надзорного органа Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, провели крупномасштабную одновременную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.