23 февраля стартует строительство афганского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия

CA-NEWS (TM) - Туркменистан готовится к проведению 23 февраля церемонии начала строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана. Вопросы подготовки к мероприятию были обсуждены на расширенном заседании правительства Туркменистана.

Как сообщают местные СМИ, на 23 февраля 2018 года также запланированы церемонии закладки линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, оптико-волоконной линии связи по этому маршруту, а также сдача в эксплуатацию новой железной дороги Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страна проводит в регионе плодотворную работу по реализации масштабных проектов, приведя в пример строительство газопровода ТАПИ, а также других важных проектов, в частности, в сфере энергетики и связи, транспорта и коммуникаций.

«Строительство газопровода ТАПИ, старт важному этапу которого мы дадим вместе с руководителями других стран 23 февраля, и который доставит туркменский газ в страны Азии, будет вписано золотыми буквами в историю нашего независимого нейтрального государства», - отметил он.

По его словам, газопровод придаст мощный импульс развитию экономик стран региона, появятся условия для открытия тысяч новых рабочих мест. ТАПИ будет способствовать формированию электроэнергетических, транспортно-коммуникационных и социально-бытовых инфраструктур. Кроме того, что будут оснащены электроэнергией все сооружения газопровода ТАПИ, прокладка энергосистем даст возможность планомерно обеспечивать электроэнергией страны региона. Появятся условия для экспорта электроэнергии через Афганистан в Пакистан и другие государства Азии. Ранее правительства этих государств выразили свою заинтересованность в скорейшей реализации данного проекта.

Прокладка по территории Туркменистана Трансазиатско-европейской системы оптико-волоконной связи, ставшей важнейшим телекоммуникационным мостом не только в Центрально-азиатском регионе, но и связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом, оказывает содействие дальнейшему развитию отрасли связи как значимого сегмента национальной экономики.

Президент Туркменистана также отметил, что успешная реализация вышеперечисленных проектов принесет бюджету Афганистана значительную прибыль за счет транзита природного газа, электроэнергии, промышленных товаров и информационных коммуникаций. Газопровод обусловит устойчивость и планомерное социально-экономическое развитие региона, резюмировал туркменский лидер.