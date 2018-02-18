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  18 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Южной Корее арестовали женщину, отправлявшую рис спецслужбам КНДР

CA-NEWS (CA) - Полиция Южной Кореи арестовала перебежчицу из КНДР по обвинению в отправке 130 тонн риса на сумму около $97 тыс. для северокорейского Министерства охраны государственной безопасности

По данным агентства Рёнхап со ссылкой на данные представителей прокуратуры города Сувон, 49-летняя женщина в прошлом году дважды отправляла рис в КНДР через посредника в Китае. Подозреваемая была задержана южнокорейской полицией после того, как она перевела 80 млн южнокорейских вон (около $75 тыс.) китайскому посреднику для отправки дополнительной партии риса в КНДР.

До ареста она успела продать свой дом и избавиться от личных вещей. Представителям следствия женщина, бежавшая из КНДР в 2011 году, сообщила, что хотела вернуться на родину для воссоединения с сыном. По данным следствия, женщина, предположительно, вышла на контакт с северокорейскими спецслужбами в начале прошлого года.

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