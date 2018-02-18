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  18 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Канадский самолет загорелся в воздухе

CA-NEWS (CA) - Канадский самолет загорелся в воздухе.

Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании Air Canada Express, самолет авиакомпании вернулся в аэропорт вылета в канадском городе Саскатун из-за того, что рядом с левой выхлопной трубой были замечены языки пламени.

Самолет направлялся в канадский Калгари, но был вынужден вернуться в Саскатун через некоторое время после взлета, так как члены экипажа заметили возгорание.

«Все пассажиры были эвакуированы без происшествий», - сообщил аэропорт в Twitter.

Пассажиры позднее вылетели в Калгари другим рейсом.

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