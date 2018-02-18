Армия – надежный щит нашего народа, - Ш.Мирзиеев

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил одну из воинских частей Юго-Западного особого военного округа в Бухарской области.

Как сообщает национальное информагентство РУз, он ознакомился с презентацией, посвященной реформам в войсках Министерства обороны, совершенствованию системы военной разведки, деятельности военно-административного сектора, проекту строительства военного городка в области.

Глава республики, знакомясь с созданными в части условиями для проживания, обучения и физической закалки военнослужащих, отметил, что постоянное повышение их теоретических знаний, навыков и боевой подготовки должно находиться в центре постоянного внимания.

При беседе с солдатами и офицерами Ш.Мирзиеев отметил, что в нынешнее тревожное и сложное время на защитников Родины возложена чрезвычайно ответственная задача по сохранению мира и спокойной жизни народа, военные должны быть постоянно готовыми противостоять любым угрозам и вызовам.

«Армия – надежный щит нашего народа. Целью реформ в системе обороны нашей страны является обеспечение единства армии и народа. Мы многое делаем для улучшения условий службы защитников Родины, усиления социальной защиты их семей, детей. В ответ на это военные должны быть достойны предков, глубоко овладевать современными знаниями, постоянно работать над собой», - сказал президент.

Он поручил повышать уровень духовно-просветительской подготовки военнослужащих и организации их учебы за рубежом.