Армия – надежный щит нашего народа, - Ш.Мирзиеев

- Узбекистан, общество
- 11:57, 18 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил одну из воинских частей Юго-Западного особого военного округа в Бухарской области.
Как сообщает национальное информагентство РУз, он ознакомился с презентацией, посвященной реформам в войсках Министерства обороны, совершенствованию системы военной разведки, деятельности военно-административного сектора, проекту строительства военного городка в области.
Глава республики, знакомясь с созданными в части условиями для проживания, обучения и физической закалки военнослужащих, отметил, что постоянное повышение их теоретических знаний, навыков и боевой подготовки должно находиться в центре постоянного внимания.
При беседе с солдатами и офицерами Ш.Мирзиеев отметил, что в нынешнее тревожное и сложное время на защитников Родины возложена чрезвычайно ответственная задача по сохранению мира и спокойной жизни народа, военные должны быть постоянно готовыми противостоять любым угрозам и вызовам.
«Армия – надежный щит нашего народа. Целью реформ в системе обороны нашей страны является обеспечение единства армии и народа. Мы многое делаем для улучшения условий службы защитников Родины, усиления социальной защиты их семей, детей. В ответ на это военные должны быть достойны предков, глубоко овладевать современными знаниями, постоянно работать над собой», - сказал президент.
Он поручил повышать уровень духовно-просветительской подготовки военнослужащих и организации их учебы за рубежом.