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  18 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия предоставила в своих вузах 618 мест для студентов из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министерства образования и науки Таджикистана и России объявили об открытии онлайн-регистрации на квотное обучение в 2018-2019 учебном году в российских вузах.

Как сообщает таджикское издание Диалог, в предстоящем учебном году количество квот для граждан Таджикистана составляет 618 мест. Отбор кандидатов будет проходить в 2 этапа.

Первый этап отбора – письменный. Он будет осуществляться представительством Россотрудничества при участии российских образовательных учреждений с использованием электронной формы сбора документов на сайте Russia.study.

Во втором этапе будет проходить индивидуальное собеседование с потенциальными кандидатами.

Кампания стартует 15 февраля.

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