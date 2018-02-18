Россия предоставила в своих вузах 618 мест для студентов из Таджикистана
- Таджикистан, общество
- 12:12, 18 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Министерства образования и науки Таджикистана и России объявили об открытии онлайн-регистрации на квотное обучение в 2018-2019 учебном году в российских вузах.
Как сообщает таджикское издание Диалог, в предстоящем учебном году количество квот для граждан Таджикистана составляет 618 мест. Отбор кандидатов будет проходить в 2 этапа.
Первый этап отбора – письменный. Он будет осуществляться представительством Россотрудничества при участии российских образовательных учреждений с использованием электронной формы сбора документов на сайте Russia.study.
Во втором этапе будет проходить индивидуальное собеседование с потенциальными кандидатами.
Кампания стартует 15 февраля.
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