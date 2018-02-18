В Венесуэле человек погиб в результате падения самолета на дом
- Азия и мир, происшествия
- 12:43, 18 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - В результате падения небольшого самолета на жилой дом в венесуэльском штате Боливар погиб по меньшей мере один человек, сообщает Служба гражданской обороны республики.
Самолет Cessna 17 февраля упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После этого на месте крушения начался пожар.
По предварительным данным спасателей, пилот получил ранения, а пассажир, хозяин компании, которой принадлежал самолет, погиб и сгорел в огне.
Проживающая в доме женщина не пострадала, но ее жилище разрушено.
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