В Венесуэле человек погиб в результате падения самолета на дом

CA-NEWS (CA) - В результате падения небольшого самолета на жилой дом в венесуэльском штате Боливар погиб по меньшей мере один человек, сообщает Служба гражданской обороны республики.

Самолет Cessna 17 февраля упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После этого на месте крушения начался пожар.

По предварительным данным спасателей, пилот получил ранения, а пассажир, хозяин компании, которой принадлежал самолет, погиб и сгорел в огне.

Проживающая в доме женщина не пострадала, но ее жилище разрушено.