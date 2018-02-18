В России пенсионеры погибли от ожогов в результате прорыва трубы с горячей водой

CA-NEWS (CA) - Супружеская пара погибла в результате прорыва трубы с горячей водой в их квартире в Ангарске Иркутской области, их тела без признаков жизни нашли родственники, сообщает РИА Новости.

«Следователями установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля в одной из квартир 76-го квартала Ангарска произошел прорыв трубы с горячей водой. Находившиеся в квартире супруги пенсионного возраста успели позвонить своей дочери и сообщить о случившемся. Прибывшие на место происшествия родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате полученных ожогов.

На данный момент проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям управляющей компании, обслуживающей дом.