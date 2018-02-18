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  19 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране разбился пассажирский самолет, погибли 66 человек

CA-NEWS (CA) - В Иране разбился пассажирский самолет, погибли 66 человек, находившиеся на борту.

Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines, пассажирский самолет Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, потерпел крушение 18 февраля в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.
«На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли», — приводит агентство заявление компании.

Отмечается, что среди пассажиров был один ребенок.

По данным СМИ, самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. Агентство Mehr отмечает, что самолет был произведен 20 лет назад.

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