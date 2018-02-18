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  19 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан предлагает Кыргызстану сотрудничать в оборонной промышленности и использовать космические системы РК для предупреждения ЧС

CA-NEWS (KZ) - Делегация Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана посетила с рабочим визитом Бишкек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр Бейбут Атамкулов встретился с председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызстана Мирбеком Касымкуловым. Они обсудили вопросы взаимодействия в сфере оборонной промышленности, налаживания межзаводской кооперации, а также перспективы взаимных поставок продукции военного назначения. В частности, казахстанская делегация предложила сотрудничество в сфере обслуживания авиатехники (ремонта вертолетной техники), а также предложила кыргызской стороне продукцию и услуги оборонных предприятий РК для силовых министерств и ведомств КР.

В ходе беседы с министром по чрезвычайным ситуациям КР Кубатбеком Бороновым обсуждалась возможная поставка многофункциональных вертолетов казахстанского предприятия ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» для нужд МЧС Кыргызстана. Казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса могут поставлять в Кыргызстан продукцию военного назначения, включая продукцию легкой промышленности. К примеру, казахстанская компания ТОО «Таразкожобувь» имеет возможность поставить военную обувь для личного состава МЧС КР.

Казахстанская делегация предложила сотрудничество кыргызским партнерам в совместном использовании казахстанских космических систем в интересах органов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Предложенное сотрудничество в космической сфере предполагает обмен информацией и опытом в области дистанционного зондирования Земли, а также подготовку кадров в области космической деятельности, отмечает пресс-служба МОАП РК.

Также состоялась встреча казахстанского министра с начальником Генштаба Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиевым. Стороны обсудили вопросы состояния военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном и отметили положительную динамику развития сотрудничества, говорится в сообщении.

В завершении рабочего визита в Кыргызстан министр Б.Атамкулов пригласил кыргызских коллег принять участие в V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», которая пройдет с 23 по 25 мая 2018 года в Астане.

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