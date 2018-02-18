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  19 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране самолет, на борту которого были 66 человек, врезался в гору из-за плохой походы
Предыстория: В Иране разбился пассажирский самолет, погибли 66 человек

CA-NEWS (CA) - Авиакомпания Aseman Airlines, самолет которой потерпел крушение в Иране, заявили, что воздушное судно врезалось в гору из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя перевозчика Мохаммада Таги Табатабаи, самолет ATR 72 исчез с радаров примерно в 8:52 по местному времени (8:22 мск). После проведения поисковой операции, по его словам, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. По данным авиакомпании, все они погибли.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. По данным телекомпании Press TV, первый полет воздушное судно совершило 24 года и 4 месяца назад. На месте происшествия продолжается поисковая операция, погодные условия осложняют работу специалистов.

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