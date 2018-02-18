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  19 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Следственные действия на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье завершены
Предыстория: Пилоты разбившегося в Подмосковье Ан-148 заметили неполадки в показаниях датчиков, это привело к их ссоре и конфликту, - «Ъ» о записи речевого самописца

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет России завершил следственные действия на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам комитета Рустама Габдуллина.

«Все следственные действия и процессуальные мероприятия завершены. Фрагменты самолета, останки тел погибших и личные вещи погибших изъяты в полном объеме с места крушения для проведения экспертиз», - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, никто не выжил.

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