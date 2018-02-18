Таджикистан ежегодно будет увеличивать объемы поставок электроэнергии в Афганистан, повышая цену на 3%

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в 2018 году увеличит на 15% поставки электроэнергии в Афганистан по сравнению с 2017 годом, сообщил первый заместитель председателя открытой акционерной холдинговой компании «Барки точик» Махмадумар Асозода.

По его словам, согласно подписанным контрактам в Афганистан будет поставлено около 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии, стоимость одного киловатта электроэнергии составляет 4,11 американских центов. Таджикистан ежегодно будет увеличивать объемы поставок электроэнергии в Афганистан до 2029 года, повышая цену на 3%.

В 2017 году Таджикистан экспортировал в Афганистан 1,3 млрд кВт.ч электроэнергии на $52,3 млн. Объемы поставок таджикской электроэнергии в Афганистан в натуральном выражении сократились на 1,06%, в денежном выражении увеличились на 3,56%.

Доля электроэнергии в общем объеме экспорта Таджикистана по итогам 2017 года превысила 5,3%.

В энергохолдинге подчеркнули, что на завершающей стадии находится переговорный процесс о поставках таджикской электроэнергии в Узбекистан в объеме 1,5 млрд кВт.ч.

Компания «Барки точик» в 2017 году увеличило выработку электроэнергии по сравнению с 2016 годом на 6,64% - до 15,4 млрд кВт.ч.