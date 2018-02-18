18 человек погибли от взрыва газового баллона на свадьбе в Индии

CA-NEWS (CA) - В северо-западной части Индии недалеко от места празднования свадьбы взорвался газовый баллон, в результате чего погибли 18 человек.

Как сообщает газета India Todaсо ссылкой на местную полицию, инцидент произошел 16 февраля вечером в городе Беавар, штат Раджастхан. В результате взрыва здание, где проходила церемония, обрушилось. После происшествия спасательным службам удалось достать из-под завалов тела 9 человек, 18 февраля специалисты извлекли тела еще 9 погибших.

Кроме того ранения получили 18 человек, 6 из которых выписали из больницы, состояние 5 оценивается как критическое.

По словам представителя местной администрации Гаурава Гоял, 2 человека еще могут оставаться под завалами, поисковая операция продолжается.

Как заявил представитель администрации штата Васундхара Радже, власти выделят семьям погибших 200 тысяч рупий в качестве компенсации, финансовая помощь пострадавшим составит 50 тысяч рупий каждому.