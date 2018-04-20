Поставки таджикского цемента в Узбекистан выросли в 16 раз, в Кыргызстан - в 6 раз

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан увеличил экспорт цемента за последний год почти в 2,5 раза. На рынки соседних стран в первом квартале этого года поставлено 322 тысячи тонн таджикского цемента. В аналогичном периоде прошлого года было экспортировано 133 тысячи тонн этого стройматериала.

За первые три месяца нынешнего года цементными заводами Таджикистана произведено 774 тысяч тонн цемента, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ. Это на 348 тысяч тонн больше, чем в январе-марте 2017 года.

В сообщении отмечается, что за этот период 322 тысячи тонн цемента было экспортировано в Узбекистан (172 тыс. тонн), Афганистан (131 тыс. тонн) и Кыргызстан (19 тыс. тонн).

Поставки в Узбекистан увеличились на 162 тысяч тонн (рост в 16,3 раза), в Кыргызстан – на 16,8 тысяч тонн (в 6 раз), а в Афганистан – наоборот, снизились на 10,6 тысяч тонн (на 8,8%).

Основными производителями цемента в первом квартале этого года являлись расположенные в Яванском районе Хатлонской области совместные таджикско-китайские предприятия «Чунгтсай Мохир цемент» (33% от общего объема) и «Хуаксин Гаюр цемент» (27%).

На долю находящегося в Согдийской области таджикско-китайского СП «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» приходится 22% от общего объема произведенного цемента, а «Таджикского цемента» (Душанбе) – 8%.