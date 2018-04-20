В Душанбе пройдут таджикско-палестинские политические консультации

CA-NEWS (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана сообщает о визите иностранных делегаций, который ожидаются с 19 по 28 апреля текущего года, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Для участия в указанном мероприятии Таджикистан посетят делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также Исполнительного комитета СНГ.

Кроме того, 22-26 апреля ожидается визит делегации Государства Палестины во главе с заместителем министра иностранных дел, господином Мазеном Шамия в Республику Таджикистан для участия в политических консультациях между министерствами иностранных дел Таджикистана и Палестины.

22-28 Таджикистан посетит делегация Объединённых Арабских Эмиратов во главе с руководителем Департамента культуры Эмирата Шарджи, президентом Института наследия Шарджи, господином Абдулазизом Аль-Мусалламом.