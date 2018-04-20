Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реализации крупных проектов в АО "Навоиазот"

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реализации проектов в акционерном обществе «Навоиазот». Объекты общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов организуются совместно с китайскими, японскими и швейцарскими партнерами, сообщило ИА "Жахон".

Первый проект релизуется совместно с китайской компанией "China CAMC Engineering CO. Ltd". Он позволит освоить выпуск новой для химпрома страны продукции – 100 тысяч тонн поливинилхлорида, 75 тысяч тонн каустической соды и 300 тысяч тонн метанола в год. После запуска мощностей будет создано более 900 новых рабочих мест.

В рамках второго проекта по производству аммиака и карбамида, реализуемого в сотрудничестве с японскими компаниями «Mitsubishi Corporation» и «Mitsubishi Heavi Industries Ltd», намечено заменить морально устаревшее, требующее больших энергозатрат оборудование. Комплекс будет способен выпускать 660 тысяч тонн аммиака и около 580 тысяч тонн карбамида. В настоящее время работы ведутся на 40 основных объектах с привлечением современной техники.

Третий комплекс по производству азотной кислоты будет запущен в партнерстве со швейцарской компанией «CASALE SA». После завершения строительства здесь будет выпускаться 500 тысяч тонн востребованной продукции.

Глава государства высоко оценил проделанную в рамках проектов работу. Дал поручения по обеспечению своевременному исполнению намеченных планов и задач, повышению конкурентоспособности продукции за счет внедрения наэнергосберегающих и высокопроизводительных технологий, развитию предприятий химической отрасли.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с иностранными строителями и инженерами.