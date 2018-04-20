Художественный фильм казахстанского режиссера отобран в конкурсную программу Московского кинофестиваля

CA-NEWS (KZ) - Полнометражный художественный фильм «Ночной Бог» режиссера Адильхана Ержанова, снятый на киностудии «Казахфильм», отобран в основную конкурсную программу 40-го Московского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба киностудии, главный герой фильма – уставший, продрогший от вечной зимы человек в шляпе, который скитается в поисках себя. Герой сознает, что всегда боялся чего-то, что некое божество – может и ночной бог – вечно наблюдает за ними, за их обществом, что все его предыдущие поколения шли через подобное. Корни происходящего имеют мистическое происхождение.

«Мне кажется, что мифологическое мышление сейчас очень точно выражает суть происходящих вещей в мире. Рацио уже не работает. Фольклорная основа – вот архетипическая сила нового кинематографа. Я рад, что авторское кино поддерживает Министерство культуры, что очень разумно, в принципе. И я буду рад продолжить сотрудничество в следующем проекте, без всякой цензуры, как это и было в моем случае, где с пониманием отнеслись к творческому процессу», - сказал режиссер.

Также в программе «Мастера» кинофестиваля состоится премьерный показ фильма «Звонок отцу», снятого казахским режиссером Сериком Апрымовым. Художественная лента получила два приза кинопремии «Выбор критиков», учрежденной Ассоциацией кинокритиков Казахстана – приз «Лучший режиссер» и приз «Лучшая мужская роль второго плана», который присужден актеру Ерболату Оспанкулову. Кроме того, картина была номинирована на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника».