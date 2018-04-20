КЧС объявил конкурс по отбору абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана объявляет конкурс для отбора абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России, мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет.

Обучение будет проходить по направлению «Техносферная безопасность» (профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»).

Поступившие в Академию в период обучения находятся на должностях курсантов.

Отбор кандидатов производится на конкурсной основе и по результатам сдачи экзаменов по истории России (устно) и по русскому языку (письменно).

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление в Управление кадров и работы с личным составом Комитета до 20 мая 2018 года.