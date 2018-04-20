РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
КЧС объявил конкурс по отбору абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана объявляет конкурс для отбора абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России, мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет.

Обучение будет проходить по направлению «Техносферная безопасность» (профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»).

Поступившие в Академию в период обучения находятся на должностях курсантов.

Отбор кандидатов производится на конкурсной основе и по результатам сдачи экзаменов по истории России (устно) и по русскому языку (письменно).

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление в Управление кадров и работы с личным составом Комитета до 20 мая 2018 года.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×