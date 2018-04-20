В Узбекистане нуждающимся женщинам дадут жилье на льготных условиях

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане правительство установило порядок предоставления доступного жилья нуждающимся женщинам. Согласно документу, доступное жилье могут получить нуждающиеся женщины, попавшие в трудное социальное положение, с инвалидностью, малообеспеченные матери, воспитывающие детей в неполной семье.

Оплата стоимости жилья покрывается следующим образом: 25% (первоначальный взнос) – за счет Фонда, организации – работодателя заявительницы, а также других, не запрещенных источников; 75% – за счет льготных ипотечных кредитов коммерческих банков.

Погашение кредита осуществляется за счет собственных средств участницы программы. Если женщина из малообеспеченной семьи не имеет постоянного дохода, кредит может погашаться за счет организации, в которой она работает и других, не запрещенных источников.

Комиссии образованы при хокимиятах и занимаются отбором претенденток на участие в программе доступного жилья. Они изучают заявление и жилищные условия женщины, после чего, в случае положительного решения, выдают письменную рекомендацию для получения жилья на основе льготного кредита.

Отбор претенденток на улучшение жилищных условий осуществляется путем оценки социальных критериев, среди которых совместное проживание нескольких семей в одном доме (квартире), наличие двух и более детей, размер семейного дохода, одинокие женщины с первой группой инвалидностью.