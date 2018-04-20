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  20 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане проходит турнир по бильярдному спорту среди сотрудников и ветеранов органов безопасности СНГ

CA-NEWS (KZ) - В Астане 20 апреля стартовал Международный турнир по бильярдному спорту среди команд сотрудников и ветеранов органов безопасности – специальных служб стран Содружества Независимых государств.

Как сообщил CA-News ответственный секретарь республиканского общественного объединения «Ветераны органов КНБ РК» Капез Жумагелдин, турнир посвящен 73 годовщине Великой победы и 20-летию Астаны.

По его словам, в пирамиде участвуют Кыргызстан – 1 команда, Россия – 8 команд, Беларусь – 3, Украина – 2, Узбекистан – 1, Казахстан – 11 команд. В каждой команде по 4 человека, 1 из которых – генерал или контр-адмирал - принимает участие в VIP-турнире.

Перед началом соревнования участники и почетный караул президента Казахстана возложили цветы к Вечному огню на Площади защитников отечества.

21 апреля состоится полуфинал и финал, команды-победители и лучший игрок получат кубки.

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