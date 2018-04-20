В Туркменистане проведут конкурсы красоты ахалтекинских коней

CA-NEWS (TM) - Ежегодно, в последнее воскресенье апреля, в Туркменистане отмечается праздник туркменского скакуна, сообщает госинфомагентство старны.

Согласно Распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова 28 апреля в городе Ашхабаде состоится очередной международный конкурс красоты ахалтекинских коней.

Традиционно пройдут также конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров, телеоператоров по художественному воплощению красоты скакунов в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и телеканалах.

Документом утверждён состав жюри по проведению вышеназванных конкурсов.

Международный конкурс среди ахалтекинских коней проводится по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства является знатоком ахалтекинской породы лошадей и увлекается верховой ездой. Он лично патронирует развитие коневодства в Туркменистане и проведение праздничных мероприятий Дня туркменского коня.

В последний раз Бердымухамедов подарил алхатекинца президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его первого визита в Туркменистан в начале марта 2017 года.