Узбекистан закупил 1500 верблюдов в Кызылординской области Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан для развития собственного верблюдоводства закупил в Кызылординской области Казахстана и привез в поселок Ок такир Тамдынского района РУз 1500 тысячи верблюдов. Об этом сообщает национальное ИА УзА.

Среди завезённых и верблюды молочных пород. «Для разведения верблюдов выделена территория в 61 тысячу 814 гектаров. В следующем году здесь планируется открыть цех по переработке верблюжьего молока. Это не только позволит создать новые рабочие места, но и будет служить повышению благополучия населения. Кроме того, верблюжья шерсть имеет ряд преимуществ, в связи с чем разрабатываются меры по ее эффективному использованию», - отметил председатель ассоциации «Навои-коракул» У. Халилов.

Также в этих целях в Канимехском районе выделена большая территория, где содержится более 3 тысяч верблюдов. В прошлом году район посетили тысячи туристов, пожелавших покататься на верблюдах, а также отведать насыщенного полезными элементами и укрепляющего иммунную систему верблюжьего молока.

Вокруг озера Айдаркуля планируется также организовать современный животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 1000 верблюдов. В комплексе ежегодно будут перерабатывать 1000 тонн верблюжьего молока. В будущем его планируют превратить в современный экотуристический центр, принимающий 10 тысяч туристов в год.