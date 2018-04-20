Парламент Таджикистана ратифицировал финансовый документ о реабилитации Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) ратифицировал накануне финансовый документ о реабилитации Нурекской ГЭС, сообщают таджикские сми.

Кредитное соглашение по проекту «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции, фаза 1» между Таджикистаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, предусматривает выделение республике льготного кредита в размере $60 млн.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов страны, стоимость первой фазы проекта составляет $350 млн., и эти средства выделены международными финансовыми институтами.

Международной Ассоциацией Развития (Всемирный банк) на эти цели выделено $225 млн., $60 млн. выделено Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Модернизация также предполагает замену 3 агрегатов, 6 трансформаторов и проведение других работ.

По данным Минэнерго, согласно разработанному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) по проекту на модернизацию Нурекской гидроэлектростанции потребуется $700 млн. После полной модернизации ГЭС, ее мощность увеличится на 10%.