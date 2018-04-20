Казахстан придает большое значение развитию конструктивных и долгосрочных отношений с США, - депутат

CA-NEWS (KZ) - Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джордж Крол посетил мажилис.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, принявший гостя председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман отметил, что республика придает большое значение развитию конструктивных и долгосрочных отношений с США. По его словам, этому способствовал официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Америку в январе 2018 года по приглашению президента США Дональда Трампа, важнейшим итогом которого стало принятое главами двух государств совместное заявление «О расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и США в XXI веке».

И сейчас, как отметили собеседники, общая задача – обеспечить своевременное выполнение соглашений и договоренностей, достигнутых в Вашингтоне на высшем уровне.

Также внимание уделено вопросам региональной безопасности, в частности, стабилизации ситуации в Афганистане и обеспечению безопасности в Сирии.

Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения межпарламентских связей.