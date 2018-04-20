Китайская компания ТВЕА поможет Таджикистану увеличить экспорт электроэнергии в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Энергетические объекты, построенные китайской компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA), способствуют экспорту таджикской электроэнергии в соседние страны, сообщает Авеста со ссылкой на источник в энергетическом секторе страны.

По данным источника, в конце марта текущего года в Пенджикенте состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированной подстанции «Рудаки». Через подстанцию «Рудаки» есть возможность передачи электроэнергии в Самаркандскую область Узбекистана и получения электроэнергии из Узбекистана.

Линия электропередачи 220 кВ «Айни-Рудаки» берет свое начало с подстанции «Айни» в районе Айни и протягивается до подстанции «Рудаки» города Пенджикента. Указанные проекты реализованы компанией TBEA на качественном уровне.

В энергосекторе отметили, что Таджикистан начал экспорт электроэнергии в соседний Узбекистан по южному направлению и теперь изучает технические возможности перетока электроэнергии через северные энергосистемы.

«В прежние годы между Таджикистаном и Узбекистаном осуществлялся переток электроэнергии, и сегодня страны рассматривают возможность возобновить эту работу. Эффективной и надежной передаче электроэнергии могут способствовать недавно построенные и модернизированные энергообъекты на севере Таджикистана», – отметил источник.

В энергосекторе республики также отмечают, что в свое время компания TBEA помогла создать единую энергетическую систему Таджикистана, и привлекла сотни миллионов долларов инвестиций в энергетическую отрасль страны. Энергетические проекты, реализованные китайской компанией TBEA, завершили создание единой энергетической системы Таджикистана.

По данным источника, с помощью китайских специалистов были реализованы три проекта по строительству высоковольтных линий электропередачи, соединивших энергосистемы центральных районов Таджикистана с северными районами. TBEA построила ЛЭП Юг-Север (500 кВ), Лолазор-Хатлон (220 кВ) и Худжанд-Айни (220 кВ).

«Важность этих проектов заключается в том, что эти ЛЭП позволили соединить разрозненные энергетические сети Согдийской области и Центрального Таджикистана. Кроме того, реализация этих проектов вносит огромный вклад в развитие экономики республики», – резюмировал источник.