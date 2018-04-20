Депутаты Казахстана опасаются, что отмена субсидирования масличных культур приведет к утечке сырья за рубеж

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана от фракции «Ак жол» просят правительство сохранить субсидирование масличных культур.

Как отмечается в их запросе на имя министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева. в настоящее время обсуждается вопрос об исключении субсидирования масличных культур из Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства.

«Данное изменение повлечет увеличение вывоза непереработанного сырья и снижение переработки и экспорта готовой масложировой продукции, при том, что в Казахстане в этой отрасли работает целый ряд современных производств, которые обрекаются на простой и потерю рынков. В этой связи считаем нужным напомнить, что в послании президента народу Казахстана четко обозначена задача по обеспечению переработки сырья и выходу на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией, и для достижения данной цели необходимо кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение этой задачи. Это решение непременно даст новый импульс развития перерабатывающей промышленности в АПК», - считают парламентарии.

Вместе с тем, по их словам, уполномоченный орган наоборот, не предусмотрев никаких защитных мер по предотвращению утечки сырья за рубеж, стимулирует экспорт сырья и снижение его переработки в стране.

«Внешняя конъюнктура и без того способствует повышению спроса на масличное сырье: так, соседний Китай объявил о введении пошлин на ввоз американской сои, Узбекистан освободил своих производителей растительного масла от НДС (20%) на переработку импортного масличного сырья. Получается, мы целенаправленно стимулируем свои масличные для чужих производителей и не хотим поддержать собственную переработку. Следует отметить, что на протяжении последних лет казахстанские переработчики, даже на данном этапе в период действия программы субсидирования, и без того испытывают острый дефицит сырья и в сложившейся ситуации им все сложнее конкурировать за сырье с экспортерами сырья», - отмечается в документе.

В связи с чем, депутаты считают целесообразным сохранить субсидии сельхозтоваропроизводителям масличных культур на продукцию, сданную отечественному переработчику. В случае отмены такого субсидирования следует рассмотреть возможность введения заместительных мер, таких как: введение квотирования на экспорт масличного сырья в целях осуществления контроля за вывозимым объемом; ограничение мер государственной поддержки экспортных операций для экспортера сырья и их переориентация на экспорт готовой продукции; отмена возврата НДС для экспортеров масличного сырья; субсидирование части стоимости железнодорожного тарифа при экспорте готовой продукции (растительные масла, шрот, специальные жиры) по аналогии с Россией и КНР.