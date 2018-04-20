Монголия выдвигает новые аргументы за строительство ГЭС на Селенге

CA-NEWS (MNG) - Монголия выдвигает новые аргументы за строительство ГЭС на притоках Селенги. Если раньше Монголия утверждала, что стране не хватает электричества, то сейчас — воды. Ранее Россия согласилась продавать Монголии энергию на условиях, которые сделают ненужным строительство ГЭС. Напомним, по мнению экологов, стройка в Монголии разрушит экосистему Байкала. Монгольская делегация выдвинула свои новые требования на заседании рабочей подгруппы в Иркутске, сообщает «РБК Дальний Восток».

Рабочая подгруппа, созданная по решению межправительственной российско-монгольской комиссии, обсудила, каким должно быть техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду. Монголия представила свой проект технического задания, к которому у российской стороны нашлось 106 замечаний и предложений. Как рассказал научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков, Россия настаивает на полной оценке рисков. «Наш главный вопрос — насколько изменения будут катастрофическими. Международное сообщество настаивает на сохранении Байкала», — сказал академик.

Несколько лет назад, когда Монголия впервые заявила о намерении строить гидротехнические сооружения, главным аргументом был дефицит электроэнергии. Российские учёные готовы оптимизировать систему электро- и теплоснабжения Монголии. По словам Бычкова, это позволит выявить ресурсы и уточнить реальные потребности в энергии. Россия неоднократно заявляла о готовности долгосрочных поставок электроэнергии в Монголию в объёме и по тарифу, который делает импорт более выгодным, чем строительство ГЭС. Минэнерго подготовило соглашение, по которому предлагается несколько вариантов: от передачи электроэнергии от общей энергетической системы Сибири до помощи в строительстве объектов иной генерацией, вплоть до солнечных и ветряных электростанций.

Однако на нынешних переговорах в Иркутске монгольская сторона заявила, что есть другая проблема — нехватка воды. Монголия намерена обеспечить водой южные районы и пустыню Гоби. Монголы жалуются на то, что последние годы общий уровень вод в стране снизился, так как температура повышается на 1-2 градуса в год. И на Байкале происходит то же самое, — парирует Бычков, а приток воды в озеро за 2015-2017 годы составил рекордно низкие 39,5 кубокилометров. Насколько такая ситуация сохранится, прогнозировать невозможно. Учёные предлагают провести совместные научно-исследовательские работы по снабжению южных районов Гоби подземными, а не поверхностными водами, инициативу поддерживает Минприроды России.

Российские учёные напоминают, что в марте и мае прошлого года в Иркутской области и Бурятии состоялись общественные консультации. Подавляющее большинство жителей байкальских регионов высказались против строительства ГЭС в Монголии.

Институт систем гидроэнергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН по заказу Минприроды РФ в 2017 году проводил исследования возможных последствий и пришёл к выводу, что строительство гидротехнических сооружений изменит внутригодовые стоки Селенги: летом они будут снижаться, зимой — повышаться. Заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем ИСЭМ СО РАН Вячеслав Никитин рассказал, что будут нарушены условия для созревания байкальского осетра, омуля, сига и других ценных видов рыб, их популяция уменьшится. Также неизбежна деградация прибрежных почв и растительности.

Окончательный перечень замечаний российская сторона подготовит к 1 мая. Монголия обсудит документ и предложит другой вариант технического задания. К какому-то компромиссу удалось прийти уже сейчас. Как говорится в подписанном протоколе, стороны согласились: если негативное воздействие окажется серьёзной проблемой, придется отказаться от проектов Шурэн, Орхон и Эгийн-Гол. А если воздействие будет признано допустимым, то необходимо разработать программу мониторинга состояния рек и озера. «Если Монголия что-то не учтёт из того, что для нас принципиально, мы будем продолжать настаивать на своем», — подчеркнул Бычков. Материалы будут обсуждаться в октябре в Москве на совместной рабочей группе.

Уверенность, что удастся найти компромисс, выразил и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «У нас есть опыт совместного сотрудничества во многих областях народного хозяйства, а также планы по расширению взаимоотношений для развития энергетики, горнодобывающей промышленности Монголии при условии соблюдения природоохранного законодательства и недопущения негативного воздействия на Байкал», — цитирует Левченко его пресс-служба.