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  20 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы правительств Таджикистана и России обсудили сотрудничество Таджикистана и России в энергетике и по вопросам миграции

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в четверг в Москве провел переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба посольства РТ в РФ.

На встрече были обсуждены вопросы таджикско-российского взаимодействия, в том числе дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере трудовой миграции, координации и выработки механизмов регулирования миграционных процессов, отмечают в таджикском диппредставительстве.

Кроме того, Медведев и Расулзода отметили важность работы комиссии в деле дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия по всему комплексу сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

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