Отмена массового производства и госрегулирования цен на бензин АИ-80 в Казахстане преждевременна, считает депутат

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Айкын Конуров считает преждевременным отмену массового производства и государственного регулирования цен на бензин марки АИ-80.

Как отмечается в его запросе в адрес премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, глава государства в октябре 2017 года подверг критике Министерство энергетики за плохое обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

«Если ситуация с наличием дизельного топлива и бензина АИ-92 как-то стабилизировалась, то граждане обеспокоены ситуацией с бензином марки АИ-80. Известно, что в отношении автомобильного бензина в рамках ЕАЭС действует технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Согласно этому технического регламенту, в связи с переходом на экологические классы К4 и К5, с 1 января 2018 года импорт и производство топлива экологических классов К2 и К3 на территории Казахстана запрещены. Вместе с тем, следует отметить, что этот регламент не устанавливает запрет на производство или импорт бензина АИ-80 (К4 и К5), но в наличии его на большинстве заправочных станций нет», - отмечает парламентарий.

Между тем, по его словам, ряд предприятий и граждан, в том числе из социально-уязвимых слоев населения, используют транспортные средства, работающие на бензине АИ-80. Это сельскохозяйственная и коммунальная техника, автомобили марок ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ЕРАЗ, ИЖ, мотоциклы, мотоколяски, лодочные моторы, бензопилы, дачные моторы, транспортные средства, управляемые водителями с ограниченными возможностями.

По сведениям Министерства внутренних дел, общее количество автомототранспортных средств, использующих бензин марки АИ-80, составляет 484 692 единиц. Это 356 231 транспортных средств, из них 138 управляются водителями с ограниченными возможностями и 128 461 единиц мототранспорта.

«С учетом прежней стоимости бензина марки АИ-80, средняя цена бензина марки АИ-92 превышает его цену почти в два раза. Повышение цен на бензин марки АИ-80 несет отрицательный мультипликативный эффект в АПК, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере перевозок, негативно влияет на рост цен и тарифов, инфляцию, сильно бьет по социально-уязвимым слоям населения. В случае отсутствия свободной реализации бензина марки АИ-80 вышеуказанные водители автотранспортных средств будут вынуждены приобретать бензин АИ-92, а это требует переоборудования топливной системы и агрегатов транспортных средств под высокооктановый бензин, что существенно ударит по бюджету граждан и предприятий. Некоторые транспортные средства и агрегаты вообще не подлежат модернизации», - говорится в запросе.

В связи с чем А.Конуров считает необходимым принять меры для обеспечения защиты интересов заинтересованных в этом вопросе граждан и предприятий страны.