Дефицит внешней торговли Таджикистана в январе-марте 2018 года вырос до $545,37 млн

CA-NEWS (TJ) - Дефицит внешнеторгового баланса Таджикистана в январе-марте 2018 года вырос до $545,37 млн. с $320,74 млн. за аналогичный период 2017 года, сообщила в среду Таможенная служба при правительстве республики.

Объем внешнеторгового оборота в первом квартале 2018 года вырос до $1 млрд. 36,34 млн. с $770 млн. 118 тыс. за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении.

Экспорт в январе-марте 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,26% - до $245 млн. 484 тыс., импорт вырос на 44,98% - до $790 млн. 856 тыс.

Главными торговыми партнерами Таджикистана по итогам I квартала 2018 года стали Россия (около $228 млн.), Казахстан (свыше $204 млн.), Китай (свыше $130 млн.), США (свыше $108 млн.), Турция (более $91 млн.).