Ежегодно из Казахстана контрабандой вывозится 2,5 млн шкур КРС, в казну не поступает порядка 22,5 млн евро, - депутат

CA-NEWS (KZ) - Ежегодно из страны по серым схемам вывозится порядка 2,5 млн необработанных шкур КРС, что составляет более 80% от общего количества снятых шкур, что составляет более 80% от общего количества снятых шкур. Об этом сообщается в запросе депутата мажилиса Владислава Косарева на имя генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.

По его словам, много лет представители легкой промышленности страны бьют тревогу в связи с нарушением ветеринарно-санитарных норм при забое скота и «теневым» экспортом необработанных шкур крупного рогатого скота.

«В процессе длительного изучения данного вопроса стали известны обстоятельства, требующие вашего вмешательства для проведения проверки и принятия мер уголовно-правового характера. Кожевенные ресурсы во всем мире считаются стратегическим сырьем и национальным достоянием, поскольку переработка кожсырья позволяет производить изделия с более высокой добавочной стоимостью. По подсчетам специалистов, только из одной шкуры можно изготовить продукции в тысячу раз превышающей ее себестоимость. Казахстан располагает значительными кожевенными ресурсами. Количество кожевенного сырья напрямую зависит от поголовья скота, которое имеет тенденцию к увеличению», - отмечает парламентарий.

По данным официальной статистики, численность поголовья КРС в стране на конец 2017 года составила 6 млн 745,4 тыс. голов, из них было забито 2 млн 846,4 тыс. и получено соответственное количество шкур. Для получения качественного сырья внимание уделяется съему шкуры при забое скота. Для этих целей в Казахстане субсидируется строительство объектов по убою скота, количество которых по состоянию на конец 2017 года составляет 903 объекта, из них функционирует всего 778 (86,2%). Несмотря на это, только 28% шкур получено на специализированных объектах (115,4 тыс. штук и 682,6 тыс. штук шкур на сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах соответственно). Более 2 млн шкур произведено в хозяйствах населения. При этом объем шкур, прошедших ветеринарный контроль в 2017 году, составил всего 5 924,6 тонн (или 329,1 тыс. шкур), что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны уполномоченных органов за соблюдением ветеринарно-санитарных норм при забое скота и может привести к неблагополучной эпизоотической ситуации в стране.

«Второй, более значимой проблемой является сложившаяся криминогенная ситуация в кожевенной отрасли. Ежегодно из страны по серым схемам вывозится порядка 2,5 млн необработанных шкур КРС, что составляет более 80% от общего количества снятых шкур, от чего экономика страны терпит колоссальные убытки и страдает местное кожевенное производство, тем самым наносится существенный ущерб интересам государства. По данным таможенной статистики, официальный экспорт необработанных шкур КРС незначителен и с 2014 года имеет тенденцию к уменьшению. Экономический же расчет показывает, что при экспортной пошлине 500 евро за вывоз 1 тонны необработанной шкуры КРС, только за один год в казну государства не поступило примерно 22,5 млн евро. Если же указанное количество шкур было бы обработано в стране и использовано для пошива обуви, галантереи и иной продукции, то сумма может повыситься до 1 млрд 875 млн евро или в 83 раза», - отмечает В.Косарев.

По его данным, в Китае кожсырье из РК пользуется спросом, поэтому необработанные шкуры в больших объемах вывозятся туда контрабандным путем, часть через госграницу, другая часть через Кыргызстан.

«Также налажен вывоз кожсырья под видом обработанной (кожевенный краст) в целях уклонения от уплаты пошлин. За весь прошлый год отечественными кожевенными заводами переработано всего лишь 306,5 тыс. шкур КРС, большая часть которого была использована для пошива продукции внутри страны, а оставшееся отправлено на экспорт. Тогда как, в 2017 году под видом обработанной кожи было экспортировано 1,1 млн шкур, или 20 тыс. тонн, из них 14 тыс. тонн отправлено в Китай, 3 тыс. тонн в Италию, оставшееся в Турцию, Кыргызстан и другие страны. Вывоз большой массы сырья в ущерб национальным интересам свидетельствует о налаженном криминальном бизнесе. На основании изложенного просим вас принять меры», - говорится в запросе.