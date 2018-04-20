Премьер Казахстана встретился с послом России

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 20 апреля встретился с послом России в РК Алексеем Бородавкиным.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы двустороннего и интеграционного взаимодействия Казахстана и России, межрегионального и приграничного сотрудничества, расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Б.Сагинтаев поздравил А.Бородавкина со вступлением в должность посла, пожелал успехов и достижений этом посту и выразил уверенность, что назначение послужит укреплению и развитию широкого комплекса казахстанско-российского сотрудничества.

Отмечается, что Россия занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана (20,6% во внешнеторговом обороте РК). По итогам 2017 товарооборот составил $16 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 25,6%. За январь-февраль 2018 год товарооборот составил $2,4 млрд, что на 4,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($2,3 млрд). Экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2018 год вырос на 6,6% и составил $737,3 млн. Импорт в РК из РФ за январь-февраль 2018 год вырос на 3,9% и составил $1,7 млрд.