Суд в Москве вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына

CA-NEWS (CA) - Басманный суд Москвы признал недействительным договор между Робертом Цоем, отцом погибшего в 1990 году лидера группы «Кино» Виктора Цоя, и ООО «Музыкальное право» о передаче компании прав на использование песен музыканта, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Представитель истца, отмечает РИА Новости, заявляла в суде, что Роберт Цой ​при заключении соглашения был введен в заблуждение. Ответчик, в свою очередь, пытался доказать, что «это был не безапелляционный договор»: его согласование продолжалось около двух часов, и стороны вносили в него дополнения.

В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным аналогичный договор Александра Цоя (сына музыканта) с компанией «Музыкальное право». Александр Цой владеет авторскими правами на песни наряду со своим дедом Робертом.

В январе этого года Арбитражный суд Москвы по иску «Музыкального права» взыскал с «Первого канала» 300 тыс. руб. за использование песни группы «Кино» в рекламе передачи «Что? Где? Когда?». Телеканал это решение оспорил.

Как отмечает РИА Новости, на рассмотрении арбитража Москвы также находится иск о взыскании с «Первого канала» 500 тыс. руб. за использование произведений Цоя. Истцом также выступает «Музыкальное право». Рассмотрение иска было отложено до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и этой компанией.