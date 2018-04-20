На юге Афганистана ИГ вербуют женщин

CA-NEWS (CA) - Три женщины замечены в составе террористической группировки «Исламское государство» в провинции Урузган на юге Афганистана, сообщает афганское агентство Pajhwok.

Уточняется, что эти женщины — местные жительницы, завербованные в ряды террористической группировки. В боевых действиях они не участвуют, но помогают боевикам по линии снабжения. Вербовка была произведена в ходе общего набора боевиков.

Другие случаи присутствия женщин в рядах печально известной группировки уже были зафиксированы на территории других провинций страны. В частности, в прошлом месяце на территории провинции Джаузджан вместе с несколькими приверженцами ИГ была арестована женщина, которая примкнул к одной из террористических организаций, действующих на территории Афганистана. Кроме того, представители Высшего совета мира получали сообщения о вовлечении женщин в сексуальное рабство боевиками.