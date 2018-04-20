В Узбекистане автомобильные номера заменят на международные

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в текущем году пройдёт очередная замена автомобильных номеров, теперь их будут менять на международные. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 18 апреля.

Согласно документу, будет создана система учета транспортных средств, предусматривающая замену действующих номеров на международные образцы. Предполагается отменить бумажные документы на автомобили с прикреплением соответствующей информации к ID-картам владельцев транспортных средств.

До 1 ноября 2018 года проект будет запущен в столице в пилотном режиме. Среди источников финансирования рассматриваются кредиты международных финансовых институтов, гранты донорских организаций, зарубежных стран и пожертвования инвесторов.

В стране за годы независимости автомобильные номера меняли уже трижды, сообщили узбекские СМИ.