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  20 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столкновении на таджикско-афганской границе убиты трое контрабандистов

CA-NEWS (TJ) - Трое контрабандистов убиты, еще один ранен в результате боестолкновения на таджикско-афганской границе, изъято более 45 килограмм наркотиков, сообщает пресс-служба Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Боестолкновение произошло в районе заставы "Саёд" погранотряда "Хамадони", когда группа из 6-7 нарушителей границы перешла на нашу территорию. Между пограничниками, сотрудниками ГКНБ и нарушителями произошло боестолкновение. В результате перестрелки были убиты трое, и ранен один контрабандист, остальным преступникам удалось скрыться на сопредельной территории", — уточнили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили два автомата Калашникова с 10 магазинами и 270 патронами, а также 3,5 килограмма опиума, 32 килограмм гашиша и 10 килограмм героина.

Он отметил, что это третье боестолкновение с начала года на границе с Афганистаном, в которых были уничтожены 5 вооруженных нарушителей границы.

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