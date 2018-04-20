В Ереване оппозиция начала блокировать автомобильное движение

CA-NEWS (CA) - Сторонники лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, с утра в пятницу вновь стали блокировать движение на улицах Еревана, сообщает «Интерфакса».

В пятницу Пашинян призвал своих сторонников блокировать все улицы. «Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода», - заявил во время прямого эфира в фейсбуке Пашинян.

Как сообщила РБК в пятницу сотрудница пресс-службы городской полиции Айкуи Бабаджанян, все автодороги и улицы в Ереване открыты после попытки протестующих заблокировать движение, задержаны, по последним данным, 85 человек.

«Они подозреваются в нарушении общественного порядка и ограничении прав других лиц», - сказала Бабаджанян.

По словам Бабаджанян, сторонники оппозиции пытались перекрыть дороги в разных частях города Еревана, но за «короткое время» полиции удалось восстановить движение.

Ранее сообщалось о задержании 37 человек.

В Ереване с понедельника проходят многотысячные акции против назначения Саргсяна на пост премьера. Демонстранты во вторник блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.