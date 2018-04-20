Все страны Центральной Азии, за исключением Кыргызстана, опустились в рейтинге лучших паспортов мира

CA-NEWS (KG) - Все страны Центральной Азии, за исключением Кыргызстана опустились в составляемом компанией Henley & Partners рейтинге гражданств мира.

В нынешнем году составители рейтинга проанализировали 209 гражданств.

Другие страны Центральной Азии: Казахстан занял 91-е место (опустился на шесть позиций), Кыргызстан — 109-е (было 110-е), Узбекистан — 117-е (опустился на одну позицию), Таджикистан — 126-е (опустился на пять позиций). Туркменистан опустился до 133-го места (в 2016 году находилась на 124-й строчке).

По мнению составителей рейтинга, в 2017 году лучше всего иметь гражданство Франции и Германии, эти государства расположились на первом и втором месте. Следом в рейтинге стран, где предпочтительнее получать гражданство, идут Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Италия.

Худшими паспортами составители рейтинга называют иракский, афганский и сомалийский.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Индекс гражданств мира (Henley & Partners — Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) пытается дать максимально объективную оценку ценности и привлекательности различных гражданств мира. Именно гражданств, а не стран, так как на возможности человека влияют не только условия жизни в стране, где он родился, но и доступность для переезда в другие государства.