В Таджикистане изменили порядок выдачи шенгенской визы

CA-NEWS (TJ) - В скором времени специализированная сервисная компания откроет пункты приема заявлений на получение шенгенской визы для Германии и стран, которые она представляет. Такая система уже оправдала себя во многих странах и должна упростить и ускорить процедуру подачи заявления на визу. Прием визовых документов будет осуществлять фирма VisaMetric.

Как сообщается на сайте посольства ФРГ в Таджикистанке, 30 апреля в Душанбе должен открыться визовый центр, а 7 мая он откроется в Худжанде. После этого клиентам из севера Таджикистана не нужно будет приезжать в Душанбе для подачи заявления на визу.

Подробная информация относительно адреса, графика работы и вебсайта визовых центров можно найти на вебсайте приемного центра.

В сообщении отмечается, что открытие визовых центров позволит сократить сроки ожидания для записи на подачу заявления. Несмотря на то, что в течение первых недель работы с целью обеспечения бесперебойного перехода на новый формат, предусмотрено ограничить количество клиентов, число ежедневно принимаемых анкет будет выше, чем раньше, сообщает АП.

Возможность для подачи визовых документов напрямую в посольство сохранится. Однако ввиду сокращения записи на подачу документов в посольстве, сроки ожидания увеличатся в сравнении с визовыми центрами.

С учетом сроков по доставке документов в/из визового центра, полное время обработки заявления на визу составит в Худжанде 15 рабочих дней. Сумма визового сбора не изменится. Однако сервисная компания будет дополнительно взимать плату за оказание своих услуг. Обязательство оплаты предоставленной услуги возникает также в случае, когда речь идет о бесплатной визе.

Процедура запроса национальной визы не изменится, т.е. назначение даты приема и подача заявления, как и ранее, будет проходить в посольстве.