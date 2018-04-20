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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В выходные на юге Казахстана ожидаются дожди с грозами, на севере - мокрый снег

CA-NEWS (KZ) - На юге Казахстана 21-23 апреля ожидаются дожди с грозами, на севере - мокрый снег.

Как сообщает РГП «Казгидромет», атмосферные фронты холодного циклона смещаются на территорию республики. Под их влиянием ожидаются дожди на западе, затем на севере и к 23 апреля в восточных районах страны. В южных областях дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. В северных областях ожидается дождь, временами мокрый снег и туман.

По Северо-Казахстанской области 21 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого ветра юго-западного направления до 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. В городе Петропавловск 21 апреля ожидается юго-западный ветер до 15-20, порывы до 23 м/с.

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